Еврокомиссар от Польши выступил против продления режима свободного экспорта с Украины в ЕС

Януш Войцеховский пояснил, что его беспокоит возможный кризис, связанный с переизбытком предложения

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Еврокомиссар по сельскому хозяйству поляк Януш Войцеховский выступил против продления режима временной отмены квот на экспорт в Евросоюз украинских товаров, в первую очередь сельскохозяйственной продукции. Об этом он заявил в комментарии польской радиостанции RMF24.

"Это моя задача на 2024 год - обеспечить, чтобы новый регламент, если он будет принят, предусматривал достаточно сильные защитные положения, чтобы не допустить кризиса, связанного с переизбытком предложения", - отметил Войцеховский. По его словам, в последнее время, к примеру, "наблюдается значительный рост поставок мяса птицы и сахара с Украины [в ЕС] ", что "угрожает конкурентоспособности [этого европейского] сектора".

Хотя между ЕС и Украиной действует соглашение об ассоциации и свободной торговле, украинский экспорт в Евросоюз ограничен квотами по всем основным категориям товаров, включая сельскохозяйственные. В 2022 году Еврокомиссия приняла решение на один год отменить квоты на украинскую продукцию и разрешить ее свободный ввоз в ЕС. В 2023 году это решение было продлено еще на год, однако его результатом стало затоваривание соседних с Украиной стран ЕС украинской аграрной продукцией. В результате несколько стран сообщества, в частности Польша и Венгрия, выступили против продления режима отмены квотных ограничений.