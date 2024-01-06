Кабмин увеличил размер господдержки мероприятий по благоустройству сельских территорий

До 3 млн также увеличили минимальный размер субсидий

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило размер господдержки, которая предоставляется регионам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Согласно документу, максимальный размер господдержки, который может быть выделен из федерального бюджета на реализацию одного проекта благоустройства сельских территорий, увеличен с 2 млн до 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 млн рублей до 3 млн рублей увеличен минимальный размер субсидии, предоставляемой региону на мероприятия по благоустройству сельских территорий.

Отмечается, что решение поспособствует развитию инфраструктуры сельских территорий.

"Работа ведется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая была утверждена правительством по поручению президента в 2019 году", - подчеркивается в публикации.