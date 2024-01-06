Флориан Филиппо заявил, что альянс использовал президента Украины Владимира Зеленского, чтобы обрушить экономику европейских стран и довести их до нищеты

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил сторонников продолжения украинского конфликта в рядах НАТО в обрушении экономики ЕС и гибели сотен тысяч украинцев. Об этом он написал в X (ранее Twitter).

"Ястребы НАТО бессовестно использовали свою марионетку [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы обрушить экономику наших стран, довести нас до нищеты и отправить сотни тысяч украинцев на верную и ненужную смерть! Преступники!" - написал он.

Политик указал на ослабление позиций Зеленского, отметив как разногласия в его окружении, так и появление материалов в СМИ, рассказывающих о тяжелом положении ВСУ. В качестве примера он привел интервью генерала Брюно Клермона журналу Valeurs Actuelles, в котором он заявил о значительном превосходстве России над Украиной в воздухе.

"Необходимо быстро начать мирные переговоры! Разрушим НАТО ради мира во всем мире", - добавил Филиппо.