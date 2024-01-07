В Британии заявили о планах составить конкуренцию РФ на рынке ядерного топлива

Глава Минэнерго Соединенного Королевства Клэр Кутиньо отметила, что правительство выделит $380 млн для запуска производства высокопробного низкообогащенного уранового топлива.

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Великобритания намерена начать производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива, чтобы вытеснить Россию с мировых энергетических рынков. Об этом заявила глава Минэнерго Соединенного Королевства Клэр Кутиньо.

"Мы станем первой страной в Европе, помимо России, которая начнет производить передовое ядерное топливо", - сказала она. В ведомстве отметили, что правительство выделит £300 млн ($380 млн) для запуска производства высокопробного низкообогащенного уранового топлива.

Как добавили в британском Минэнерго, к 2050 году королевство надеется производить 24 ГВт чистой атомной энергии, что позволит удовлетворить четверть потребностей страны в электроэнергии.

В июне 2022 года лидеры стран Группы семи в совместном заявлении упомянули о намерении снизить зависимость от гражданских ядерных технологий и другой смежной продукции из РФ. В частности, они договорились работать над оказанием помощи странам, стремящимся диверсифицировать свои цепочки поставок ядерного топлива.