В Минске сообщили, что изучают опыт атомщиков КНР, но сотрудничество с РФ в приоритете

Гендиректор БелАЭС Сергей Бобович назвал самым важным моментом, который можно почерпнуть у Росатома, работу с персоналом

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Белорусские атомщики проявляют большой интерес к опыту китайских коллег, однако приоритетным является сотрудничество с российской стороной. Об этом заявил генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Белорусская атомная электростанция" (БелАЭС) Сергей Бобович.

"Очень большой интерес у нас к китайским партнерам. У них очень большой опыт работы по ремонтам блоков, по скорости, по выполнению операций. Поэтому мы будем изучать весь мировой опыт, но при этом российская сторона, конечно, остается приоритетом", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Бобович напомнил, что после ввода БелАЭС в эксплуатацию сотрудничество с Росатомом не прекращается. "Наверное, самый важный момент, который можно почерпнуть у Росатома, - это работа с персоналом. Эти подходы мы <...>, конечно, у них будем перенимать", - сказал директор БелАЭС.

"Персонал, который там [на БелАЭС] сложился, - квалифицированные и компетентные люди. Не без помощи приглашенных специалистов. Сегодня этих специалистов чуть больше 40 человек на 2 660 человек [сотрудников АЭС]. Эти люди вносят огромный вклад в то, что поддерживается надежность, безопасность станции. Но и наши белорусские специалисты сегодня работают на высшем уровне", - отметил он.

Бобович отметил, что ранее "была сделана очень большая программа с российскими товарищами", в результате которой белорусские специалисты "прошли полностью переподготовку именно по направлению ядерной энергетики, ядерной безопасности". "Эти специалисты сегодня у нас работают успешно", - подчеркнул директор станции.

Он указал на то, что развернутый на базе БелАЭС учебный центр позволяет на регулярной основе проводить качественную переподготовку всех работающих на станции специалистов. "Часть персонала при необходимости проходит эту подготовку в Российской Федерации", - сообщил Бобович.

О станции

"Станция работает на полную мощность, двумя блоками с полной нагрузкой. Еще несколько дней - и будет 23 млрд кВт⋅ч выработано за время [с момента] пуска станции", - сообщил директор БелАЭС.

Он напомнил о том, что с начала работы на первом блоке было проведено два планово-предупредительных ремонта (ППР). "Это очень важные элементы в работе станции. ППР на первом блоке. Это ремонты, которые выполняются, которые достаточно долгосрочные, с перезагрузкой топлива, но это очень интересный процесс", - сказал Бобович.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Первый энергоблок станции был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока БелАЭС был подписан членами госкомиссии 1 ноября 2023 года.