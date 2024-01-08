Российский рынок акций перешел к росту ведущих индексов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,12%, индекс РТС снизился на 0,1%

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрировал разнонаправленную динамику. Затем индекс РТС перешел к росту вслед за индексом Мосбиржи, свидетельствуют данные торгов.

По данным торговой площадки на 10:03 мск, индекс Мосбиржи ускорил рост на 0,26% - до 3 144,49 пункта, в то время как индекс РТС составлял 1 087,78 пункта (+0,03%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 140,12 пунктов (+0,12%), а долларовый индекс РТС снижался и находился на отметке 1 086,27 пункта (-0,1%).