На Украине заявили, что через "временные коридоры" перевезли около 15 млн т грузов

Из общего объема 10 т составляет сельскохозяйственная продукция, заявил украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Украина перевезла через "временные коридоры" в Черном море, созданные в августе после прекращения зерновой сделки, почти 15 млн т грузов. С таким утверждением выступил заместитель главы правительства - министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Почти 15 млн т грузов экспортировано через украинский коридор за пять месяцев", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Кубраков отметил, что 10 т из общего объема составляет сельскохозяйственная продукция.

В декабре 2023 года украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что через "временные коридоры" Украина вывезла более 7 млн т грузов.