Посол РФ в Нью-Дели заявил, что Россия и Индия нацелены на коррекцию дисбалансов торговли

Денис Алипов сообщил о необходимости создания благоприятных условий в области взаиморасчетов, платежных систем, страхования, логистики и деловых связей

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. Россия нацелена на диверсификацию торговли с Индией и исправление дисбалансов в ней, которые сейчас велики. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов на конференции клуба "Валдай" и фонда Вивекананды.

"На данный момент главной целью является изучение способов использования нынешнего выигрышного момента для выработки новых механизмов в рамках появляющихся возможностей сотрудничества и достижения нового уровня двусторонних связей, - сказал Алипов. - Мы нацелены на диверсификацию двусторонней торговли и исправление ее дисбалансов, которые велики. Необходимо создание благоприятных условий в области взаиморасчетов, платежных систем, страхования, логистики и деловых связей, приглашение индийских частных компаний исследовать российский рынок, а также использовать его потенциал".

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российско-индийский товарооборот по итогам 2023 года установит рекорд и превысит $50 млрд.