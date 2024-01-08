"Россети Центр" поддерживают бесперебойную работу энергосистемы жителей ЦФО

За неделю компания, в частности, восстановила 811 обрывов проводов и сняла с воздушных линий почти 3 тыс. деревьев, утверждает главный инженер Сергей Демидов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Энергетики "Россети Центр" поддерживают бесперебойное функционирование энергетической системы жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в период аномальных холодов и максимальных нагрузок, сообщил журналистам главный инженер компании Сергей Демидов.

"Работаем круглосуточно в усиленном режиме, невзирая на аномальный холод. За период с 1 по 7 января мы восстановили 811 обрывов проводов, заменили 15 опор, 38 силовых трансформаторов, сняли с воздушных линий почти 3 тыс. деревьев, осмотрели более 9 тыс. км линий электропередачи", - рассказал он.

Демидов добавил, что для стабильного функционирования энергообъектов оперативно предпринят ряд мер. В частности, на узловых центрах энергообеспечения 110 кВ введено круглосуточное дежурство, особое внимание уделяется линиям 110 кВ, питающим тяговые подстанции (ПС). Кроме того, проводятся внеочередные осмотры ПС 35-110 кВ для контроля нагрузки и работы оборудования, в Ярославскую и Владимирскую области перемещены дополнительные бригады. Проверены и подготовлены к применению в случае необходимости 2 307 резервных источников питания суммарной мощностью 87,5 МВт.

Во всех филиалах компании мобилизован производственный персонал, организовано круглосуточное дежурство специалистов и руководителей. На постоянной основе идет взаимодействие с органами власти, подразделениями МЧС и региональными штабами, заверил главный инженер.

"Своевременно и качественно выполненные мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту энергооборудования, оперативное реагирование и, конечно же, профессионализм наших энергетиков - все это способствует устойчивому функционированию электросетевого комплекса в период аномальных холодов и максимальных нагрузок", - сообщил Демидов.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.