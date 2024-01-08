Собянин: Москва заключила рекордное количество офсетных контрактов в 2023 году

Мэр города отметил, что в 2022 году были подписаны сразу четыре соглашения на производство лекарств

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Девять из 14 заключенных столицей с инвесторами долгосрочных офсетных контрактов поставки были подписаны в прошлом году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Девять офсетных контрактов заключила Москва в 2023 году. Первое из соглашений - на поставку абсорбирующих изделий для людей с инвалидностью. Еще один офсет предусматривает строительство завода по производству литийионных аккумуляторов для электротранспорта", - написал мэр.

Он отметил, что в прошлом году были подписаны сразу четыре соглашения на производство лекарств. Первые поставки препаратов в медучреждения по этим офсетам начнутся в 2025-2026 годах.

"Всего Москва подписала с инвесторами уже 14 офсетных контрактов. Общий объем инвестиций по ним составит около 82 млрд рублей", - заключил Собянин.