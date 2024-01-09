В АТОР сообщили о продаже самого дорогого тура за рубеж в 2023 году

Сумма составила 24,5 млн рублей, уточнили в ассоциации

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Самый дорогой тур за рубеж в 2023 году был продан за 24,5 млн рублей, за эту сумму семья из шести человек отдыхала с апреля по июль в одном из отелей Антальи. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"24 млн 500 тыс. рублей - семья из шести человек (пять взрослых и один ребенок) отдыхали за эту сумму 67 дней (с апреля по июль) в отеле Maxx Royal Belek Golf Resort 5* (Белек, провинция Анталья) с питанием "ультра все включено". В цену тура входил прямой авиаперелет", - говорится в сообщении.

Немного дешевле - 22,4 млн рублей - стоил тур на Мальдивы в июне для семьи из пяти человек длительностью 15 ночей. Более 22,3 млн рублей заплатила семья из четырех человек за восьмидневное путешествие на горнолыжный курорт Кран Монтана в декабре, рассказали в АТОР.

Как отметили в ассоциации, в 2023 году туры за рубеж стоимостью 2-5 млн рублей перестали быть редкостью на рынке: путевки по такой цене стали обыденностью для Мальдив, горнолыжной или люксовой Европы, Турции, Таиланда, экзотики Юго-Восточной Азии и Черногории.

Самый дорогой тур по России в 2023 году был продан за 6,5 млн рублей. За эту сумму 11 туристов отправятся в августе 2024 года в экспедиционный речной круиз по Сибири длительностью 12 дней. На втором месте - тур в Сочи на 11 ночей для компании из пяти взрослых за 2,8 млн рублей, туристы проживали в августе на трехэтажной вилле с зеленым садом и частным лаунжем. На третьем месте - тур на 10 ночей для семьи из пяти человек на Алтай в декабре 2023 года стоимостью 2,7 млн рублей.