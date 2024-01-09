В Иркутской области энерготарифы для населения с июля вырастут на 16 копеек

Последнее повышение стоимости коммунальной услуги в регионе состоялось в декабре 2022 года

ИРКУТСК, 9 января. /ТАСС/. Тарифы на электроэнергию для городского населения Иркутской области с 1 июля вырастут на 16 копеек, до 1,58 рубля за кВт·ч и по-прежнему останутся самыми низкими в России. В сельской местности тариф подорожает на 11 копеек, до 1,1 рубля за кВт·ч, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Повышение тарифов связано с инфляционными процессами. Так, в городе цена за кВт·ч вырастет на 16 копеек. А на селе - на 11,2 копейки. То есть с 1 июля этого года горожане будут платить 1,58 рубля/кВт·ч, а жители сельской местности - 1,106 рубля/кВт·ч. Средства необходимы на обновление сетей, чтобы все работало без аварий и сбоев", - сообщил Кобзев.

Новые тарифы утверждены приказом региональной службы по тарифам. В последний раз повышение было в декабре 2022 года.