Корпорация развития Подмосковья привлекла инвестпроекты на 60 млрд рублей в 2023 году

Наиболее привлекательными сферами для инвесторов стали металлообработка, пищевая и химическая промышленность

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более 40 новых инвесторов привлекли в Подмосковье в 2023 году при помощи Корпорации развития Московской области (КРМО), сумма инвестиций по реализуемым ими проектам превышает 60 млрд рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В 2023 году при участии Корпорации развития Московской области в регион было привлечено 45 новых инвесторов с объемом инвестиций свыше 60,4 млрд рублей. В результате реализации этих проектов в Подмосковье будет создано более 5 тыс. рабочих мест. На текущий момент в проработке КРМО находятся еще 405 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 374 млрд рублей", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе со ссылкой на данные корпорации рассказали, что наиболее привлекательной сферой для инвесторов в 2023 году была металлообработка. Она заняла 28% от общего объема инвестпроектов. На втором месте пищевая промышленность - 16%. Число компаний, планирующих реализовать свои проекты в химической промышленности, составило 14%.

В министерстве рассказали, что при участии корпорации в 2023 году в Подмосковье компания "Полимертехком" запустила импортозамещающее производство полимерного рукава, предназначенного для восстановления поврежденных трубопроводов. Компания "Диаконт" наладила производство тест-полосок и глюкометров, предназначенных для больных сахарным диабетом. Кроме того, научно-исследовательская компания НПК "ПОФ" запустила производство оборудования для переработки отходов вторичного пластика. Один из необычных проектов в сфере импортозамещения, который также был запущен в 2023 году, - выращивание редких цветов. Маттиолу, львиный зев и тюльпаны редких сортов традиционно привозили в Россию из Голландии и Кении, однако теперь их также выращивают в Раменском городском округе.

"Мы сопровождаем весь процесс реализации инвестиционного проекта - от выбора площадки до запуска предприятия. В Корпорацию развития Московской области может обратиться инвестор из любой сферы промышленного производства, чтобы подобрать площадку для своего предприятия на территории Подмосковья. В 2023 году более 55% всех заявок было сделано на поиск земельного участка под строительство", - процитировали в тексте и. о. гендиректора Корпорации развития региона Александра Федорова.