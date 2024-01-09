В Запорожской области начали проверку торговых сетей с наценкой на яйца выше 5%

В некоторых магазинах региона зафиксировали надбавку к стоимости продукта до 30%

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. В Запорожской области начали проверку торговых сетей региона, где наценка на куриное яйцо была установлена выше 5%, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В декабре 2023 года торговые сети и крупные супермаркеты Запорожской области подписали меморандумы о соблюдении максимальной торговой надбавки стоимости куриных яиц не выше 5% от закупочной цены. Однако в отдельных торговых сетях фиксируется надбавка до 30%, что считаю недопустимым в и без того сложной ситуации", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор поручил министерству агропромышленного комплекса и министерству по тарифам и ценовому регулированию провести мониторинг в торговых сетях и отдельных магазинах региона и передать данные о нарушениях в прокуратуру.

"Торговые сети не должны пользоваться ситуацией и наживаться на людях, особенно в праздничные дни, и за подобное самоуправство будут приняты соответствующие решения", - подчеркнул он.

О ситуации с ценами на яйца

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца подорожали на 15,07% относительно октября. Ситуация привлекла внимание различных ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Одновременно принимаются и другие меры. 24 декабря Азербайджан поставил в РФ третью партию яиц в количестве 306 тыс. штук. Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. шт.) состоялась 19 декабря. Вторая поставка была 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. шт.). Также яйца в РФ поставила Турция - 19,36 тонн (316,8 тыс. шт.) 3 января, еще столько же - 5 января.

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, ожидается после Нового года на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В сфере производства реализуется комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Наряду с этим некоторые российские ретейлеры приняли решение ограничить наценки на различные категории куриных яиц.