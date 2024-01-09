Пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга в новогодние праздники вырос на 17%

Всего за праздники из аэропорта отправилось более 900 рейсов, что на 8% больше аналогичного периода 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург) в новогодние праздники обслужил более 226 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем в прошлые новогодние каникулы, сообщили в пресс-службе Кольцово.

"Международный аэропорт Кольцово (управляется УК "Аэропорты Регионов") за выходные дни, приуроченные к Новому году и Рождеству, обслужил более 226 тыс. пассажиров - на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Всего за праздники из аэропорта отправилось более 900 рейсов - на 8% больше, чем в праздничный период 2023 года. Кольцово обслуживал рейсы по 75 направлениям - 50 внутрироссийским и 25 международным.

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, за 11 месяцев 2023 года авиакомпании перевезли по субсидируемым маршрутам свыше 160 тыс. пассажиров, что на 5% больше плановых показателей.