В Московский регион поступили обе партии яиц из Турции

Количество яиц в каждой партии составляет 316,8 тыс. штук

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Обе партии яиц, ввезенные из Турции в Россию в начале января 2024 года, поступили в Московский регион, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В период новогодних праздников в Московский регион осуществлены поставки куриных яиц из Турции. 5 и 8 января 2024 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на СВХ ЗАО "ОСТ-Терминал" проведен документарный и физический контроль двух партий куриных столовых яиц в количестве по 316,8 тыс. штук каждая, поступивших из Турции. На территорию ЕАЭС груз поступил через МАПП "Яраг-Казмаляр" (Республика Дагестан)", - отмечается в сообщении.

По результатам ветеринарного контроля нарушений выявлено не было, управление Россельхознадзора приняло решение о выпуске товара для свободной реализации.

С 29 декабря 2023 года Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

О ситуации с ценами

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Одновременно принимаются и другие меры. В середине декабря Минсельхоз РФ сообщил, что в течение двух - трех недель ожидаются поставки яиц из Турции. 24 декабря Азербайджан поставил в РФ третью партию яиц в количестве 306 тыс. штук. Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. шт.) состоялась 19 декабря. Вторая поставка была 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. шт.).

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, ожидается после Нового года на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В сфере производства реализуется комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Наряду с этим некоторые российские ретейлеры приняли решение ограничить наценки на различные категории куриных яиц.