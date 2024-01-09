Перевозчики Украины готовятся к тому, что Польша уже не будет крупнейшим транзитным узлом

Глава Ассоциации международных перевозчиков страны Владимир Балин отметил, что в связи с этим украинская сторона активно ведет переговоры с Венгрией и Словакией

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Киев должен готовиться к тому, что Польша уже не будет для Украины самым большим транзитным переходом в страны ЕС. Об этом заявил глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин.

"Мы должны быть готовы к тому, что Польша уже не будет самым большим для нас транзитным переходом в другие страны ЕС", - сказал он на брифинге в украинском медиацентре.

В связи с этим Украина активно ведет переговоры с Венгрией и Словакией. Балин рассказал, что этот процесс непростой, однако украинская сторона стремится к сближению позиций, чтобы обезопасить себя от блокировок на границе. "Цель этих переговоров с венграми и словаками, скажу честно, - все-таки сблизить наши позиции и сделать невозможным любой способ блокировки границ, если с Польшей будет проблема. А мы видим, что польское законодательство, к сожалению, позволяет создавать нам такие проблемы. <...> и теряет от этого не только Польша, но и много других стран. В частности, в первую очередь страны Балтии, которые не имеют других путей сегодня на Украину, кроме как через Польшу", - пояснил он.

По его словам, Украина знает о поставленной новым премьером Польши Дональдом Туском задаче разблокировать пункты пропуска и сделать невозможной блокировку в дальнейшем. В этой связи Балин выразил благодарность и надежду на ее выполнение. Однако глава ассоциации отметил, что в Польше слишком много зависит от позиции протестующих. "Если с нашей стороны есть электронная очередь и есть учет, есть хоть какое-то понимание, как двигается очередь, то с той стороны, к сожалению, все зависит исключительно от желаний протестующих, которые сегодня встали с одной ноги, а завтра, извините, - с другой", - добавил он.

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини", однако 6 января акция протеста на этом пункте пропуска была прекращена.

Блокируя пункты пропуска, поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В этой связи водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии.