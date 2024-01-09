Реализация топлива на СПбМТСБ в 2023 году составила рекордные 31 млн тонн

Объем реализации нефтепродуктов вырос на 6,4%

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Объем реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам 2023 года вырос на 6,4% и достиг 31 млн тонн, что является рекордным показателем. Это следует из сообщения торговой площадки.

В стоимостном выражении оборот торгов нефтепродуктами по итогам 2023 года составил 1,616 трлн рублей против 1,404 трлн рублей в 2022 году (рост на 15%).

Согласно данным СПбМТСБ, приведенным в сообщении, объем реализованного на бирже бензина Аи-95 увеличился на 2,5%, до 3,631 млн тонн, дизельного топлива - на 7,9%, до 14,753 млн тонн, авиакеросина - на 19,6%, до 1,647 млн тонн. При этом объем торгов бензином Аи-92 снизился на 3,7%, до 6,018 млн тонн.

Общий объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ в декабре 2023 также был рекордным и составил 3,317 млн тонн, что на 19,7% превышает показатель ноября 2023 года и на 14,1% больше показателя декабря 2022 года.