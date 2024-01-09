Махачкалинский морпорт возобновил приемку нефтяных танкеров после расчистки канала

На рейде находятся 13 кораблей

МАХАЧКАЛА, 9 января. /ТАСС/. Махачкалинский морской торговый порт, ранее частично заблокированный из-за обмеления, начал принимать нефтяные танкеры после расчистки судоходного канала. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности гендиректора порта Рустам Керимов.

"На данный момент привели в порядок судоходный канал в нефтеналивной гавани, по нему уже проходят танкеры. В сухогрузной гавани продолжаются дноуглубительные работы, на расчистку потребуется еще несколько дней", - сказал Керимов.

В настоящее время на рейде находятся 13 кораблей. Для расчистки каналов были привлечены два земснаряда.

По словам Керимова, в этом году уровень воды в Каспийском море опускался на 120 см, что почти на 40 см ниже привычных отметок. "В прошлом году рейка уровня воды в море в основном находилась на отметке 70-80 см. Снижение уровня воды зависит от многих факторов, в том числе от повышения среднегодовой температуры, водостока основных рек, впадающих в Каспийское море, и других объективных причин, имеющих природную основу", - сказал собеседник агентства.

В декабре из-за критического падения уровня моря, а также наноса песка в ходе трехнедельных штормов была приостановлена приемка грузовых кораблей. В порт не могли попасть порядка 20 кораблей.