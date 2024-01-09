В ЦРПТ заявили, что маркировка косметики позволит очистить рынок от нелегальной продукции

В пресс-службе "Юнилевер Русь" отметили, что эксперимент поможет бизнесу оценить возможные риски, выявить сложности и извлечь уроки

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Маркировка косметики и бытовой химии в России позволит очистить рынок от нелегальной продукции и будет способствовать развитию честной конкуренции, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак") со ссылкой на представителей бизнеса.

Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ, согласно которому эксперимент по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии пройдет в России с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года.

"Надеемся, что маркировка товаров позволит свести к минимуму "серый" рынок и будет способствовать развитию честной конкуренции. Поэтому мы планируем принять участие в эксперименте по маркировке косметических средств, чтобы на этапе теста учесть все особенности данной системы", - сказала владелец компании Charmcleo Ирина Брыкина.

Как отметили в пресс-службе "Юнилевер Русь" (бренды Camay, Dove, "Бархатные ручки", "Сто рецептов красоты", "Черный жемчуг", "Чистая линия"), эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии поможет бизнесу оценить возможные риски, выявить сложности и извлечь уроки, которые лягут в основу будущих методических рекомендаций в этой части регулирования. "Компания обладает обширным опытом участия в системе маркировки: с июня 2021 года маркировка "Честный знак" является обязательной для нашего бизнеса категории мороженого", - напомнили в "Юнилевер".

Компания "Солнце" (бренд "Фабрика здоровья "Бизорюк") также поддерживает проведение эксперимента и планирует принять участие в нем, сообщил заместитель операционного директора Андрей Пустовалов. "Считаем, что это мера поможет очистить рынок, как это происходит сейчас в лекарствах. Также стоит рассмотреть маркировку ингредиентов для готовой продукции", - подчеркнул он.

Ранее в поддержку эксперимента по маркировке косметической продукции и бытовой химии выступили Ассоциация товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии", Ассоциации предприятий индустрии красоты, Lamoda, "Полекс Бьюти", Lab Industries и "Фармстандарт", напомнили в ЦРПТ.

Позиция ЦРПТ

Оператором эксперимента выступит ЦРПТ - оператор государственной системы маркировки "Честный знак". Руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова отметила, что пилотный проект позволит бизнесу протестировать нанесение кодов маркировки на все виды продукции и типы упаковок и узнать все аспекты работы с системой маркировки. Она напомнила, что участие в эксперименте является добровольным, его проведение не повлияет на конечную стоимость товаров.

Причиной запуска эксперимента стала возросшая доля нелегального оборота. По данным НИУ ВШЭ за 2022 год, его доля на рынке косметической продукции составляет 16%, бытовой химии - 12%. Нелегальная продукция - это в первую очередь угроза для потребителя, ведь чаще всего она не отвечает установленным требованиям к качеству, эффективности и безопасности, а ее происхождение также остается неизвестным, добавили в ЦРПТ.

О маркировке

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

Также в настоящее время проходят эксперименты по маркировке икры, растительных масел, кормов для животных, детских товаров, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконной и радиоэлектронной продукции.