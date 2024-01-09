В РФ редкоземельных металлов хватит более чем на 100 лет мирового потребления

В Минприроды отметили, что в России созданы технологии получения разделенных оксидов редкоземельных металлов, и строятся промышленные комплексы, на которых они будут производиться

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Запасы редкоземельных металлов на территории России могут обеспечить текущее мировое потребление более чем на 100 лет. Об этом говорится в сообщении Минприроды РФ.

"Россия обладает крупной сырьевой базой редкоземельных металлов, которая может обеспечить текущее мировое потребление на период более 100 лет", - отмечается в сообщении.

Министерство подчеркивает, что в России созданы технологии получения разделенных оксидов редкоземельных металлов, и строятся промышленные комплексы, на которых они будут производиться. Из руд месторождений РФ, по данным Минприроды, ежегодно производится 160 тыс. тонн никеля и около 5 тыс. тонн кобальта - это третье место в мире по производству таких металлов.

"Вся добываемая руда перерабатывается в металлы и их соединения. К тому же Россия - одна из немногих стран, обладающая полной цепочкой переработки урана: от руды до ядерного топлива. Имея 8% мировых запасов, страна обеспечивает 35% мирового производства обогащенного урана, и занимает треть мирового рынка топлива для АЭС", - добавили в Минприроды.

Министерство также обращает внимание, что, по данным российских и международных экспертов, с каждым годом будет увеличиваться потребление батарейных металлов, металлов для производства проводников, водородной и солнечной энергетики. Так, бурный рост к 2030 году будет у меди, графита, кобальта, а прогноз потребления лития увеличится в семь раз. "При этом в России есть 17 месторождений лития мирового класса, готовятся к открытию новые центры переработки сырья в карбонат и гидроксид лития, реализуется проект полного технологического комплекса от добычи до производства литий-ионных ячеек, готовых батарей и электротранспорта", - подчеркивается в сообщении.

Глава Минприроды Александр Козлов, слова которого приводятся в сообщении, на форуме "Полезные ископаемые будущего" в Эр-Рияде напомнил, что РФ является мировым сырьевым лидером. Он отметил, что Россия обеспечивает 27% мирового производства металлов платиновой группы, контролирует 22% мировых запасов никеля, 13% кобальта, 15% титана, 12% вольфрама, 9% меди, 4% редких земель и графита. Кроме того, по его словам, Россия стремится к формированию максимально длинных цепочки их переработки, вплоть до выпуска конечной продукции. "Мы готовы делиться опытом и помогать нашим партнерам. Россия открыта для всех вариантов сотрудничества. Мы можем не просто заниматься разведкой минерального сырья и его добычей, мы готовы к двустороннему трансферу технологий, и рассматриваем это партнерство, в первую очередь, как технологическое", - сказал он.