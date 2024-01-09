Минэнерго США незначительно снизило прогноз цены Brent на 2024 год

В ведомстве считают, что она составит $82,49 за баррель

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году менее чем на $0,1 по сравнению с предыдущим прогнозом - до $82,49 с $82,57 за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

В 2025 году цена Brent ожидается на уровне $79 за баррель.

Минэнерго США также допускает, что к марту 2024 года котировки нефти могут вырасти до $85 за баррель на фоне снижения запасов нефти в мире. По оценке министерства, сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ на 2,2 млн б/с, рассчитанные на первый квартал 2024 года, могут привести к высвобождению 0,8 млн б/с нефти из стратегических резервов.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $77,99 за баррель в 2024 году и $74,98 за баррель в 2025 году.

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2024 году на 100 тыс. баррелей - до 13,21 млн баррелей в сутки (б/с). Ожидаемые объемы добычи нефти в стране в 2025 году составляют 13,44 млн б/с.