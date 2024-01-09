В строительство аэровокзального комплекса в Магадане вложат 11,5 млрд рублей до 2025 года

Финансирование будет осуществляться из внебюджетных источников

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более 11,5 млрд рублей будет инвестировано в строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Магадан до 2025 года. Финансирование будет осуществляться из внебюджетных источников, следует из долгосрочного плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа "Город Магадан", документ ранее во вторник был утвержден правительством РФ и опубликован.

Финансирование разбито на 2023, 2024 и 2025 годы в объемах 5,1 млрд рублей, 5,5 млрд рублей и 815 млн рублей соответственно. Вложения бюджетных средств не планируются.

Строительство нового аэровокзального комплекса началось в Магадане в марте 2023 года. Новый терминал будет обладать пропускной способностью 800 пассажиров в час, для него построят два телескопических трапа, создадут автоматическую систему обработки багажа.

Магаданский аэропорт Сокол - аэропорт федерального значения, который обеспечивает регулярное авиасообщение Магаданской области с аэропортами Дальнего Востока, Сибири и Москвы. Исходя из особенностей географического положения, это безальтернативный объект для связи жителей Колымы с регионами РФ. Инвестор "АБС Магадан" (совместное предприятие УК "Аэропорты регионов" и "Новапорт холдинга") взял на себя обязательства по строительству нового терминала площадью не менее 10 тыс. кв. м и сопутствующей инфраструктуры.

Дороги и благоустройство

Кроме того, с 2024 по 2030 год еще более 12,7 млрд рублей будет направлено на приведение к нормативному показателю не менее 85% автомобильных дорог местного значения города Магадана. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено суммарно 12,5 млрд рублей, из бюджета субъекта федерации - 256,2 млн рублей.

На 2024-2025 годы также запланировано строительство четвертой очереди парка "Маяк", аллеи имени адмирала А. И. Нагаева. На эти цели суммарно будет направлено 471,4 млн рублей, в том числе 300 млн рублей - из федерального, 10 млн рублей - из регионального бюджетов и 161,4 млн рублей внебюджетных средств.