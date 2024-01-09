Железнодорожники ФРГ начали крупную забастовку с требованием повышения зарплаты

По информации представителя концерна Deutsche Bahn, акция протеста продлится до 18:00 12 января

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Машинисты поездов начали масштабную забастовку, которая продлится до вечера 12 января и грозит парализовать железнодорожное сообщение в Германии. Об этом сообщил журналистам представитель концерна Deutsche Bahn.

Во вторник в 18:00 (20:00 мск) работу прекратили машинисты товарных поездов. Ночью в среду - в 02:00 (04:00 мск) - к ним присоединятся коллеги, управляющие пассажирскими составами Deutsche Bahn. Акция протеста продлится до 18:00 (20:00 мск) 12 января.

О проведении общенациональной забастовки объявил 7 января профсоюз машинистов поездов GDL. Ее причиной стал тарифный конфликт между Deutsche Bahn и профсоюзом. Последний требует повышения заработной платы машинистов на €555 в месяц, сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов для сотрудников, трудящихся сменами, при сохранении полной зарплаты. Переговоры велись с начала ноября 2023 года, но зашли в тупик.