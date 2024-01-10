На Кубе рост цен на транспорт составит до 700% к марту

Стоимость билета на поезд из Гаваны до Сантьяго-де-Куба вырастет с $0,8 до $5,6

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. Стоимость проезда на транспорте на Кубе вырастет к марту в несколько раз. Об этом сообщило во вторник государственное телевидение республики со ссылкой на власти.

По их данным, стоимость билетов на междугородные автобусы вырастет примерно в три раза. Сейчас из Гаваны до столицы соседней провинции Матансас можно доехать за 30 песо (около $0,25 по курсу обмена наличной валюты в банках Кубы), после повышения тариф составит 91 песо (около $0,75). Стоимость билетов на внутренние рейсы авиакомпании Cubana de Aviacion вырастет примерно в четыре раза. Билет на рейс из Гаваны до Сантьяго-де-Куба на востоке страны подорожает с 1 100 песо (около $9) до 4 200 песо (около $35).

Наибольшее повышение цен произойдет в секторе железнодорожных пассажирских перевозок - примерно на 700%. Сейчас билет на поезд из Гаваны до Сантьяго-де-Куба стоит 95 песо (около $0,8), к марту его стоимость составит 670 песо (около $5,6).

Власти заверяют, что цены на проезд в большинстве городских автобусов останутся без изменений. По официальным данным, этим видом транспорта пользуются около 75% пассажиров.

В понедельник власти Кубы объявили о планах повысить цены на топливо с февраля примерно в пять раз. В 2023 году республика столкнулась с топливным кризисом: бензина на большинстве автозаправочных станций не было, водители ожидали поставок по несколько дней. Руководство страны объясняло кризис перебоями с поставками нефти и возложило ответственность на поставщиков. Власти ввели ограничения на продажу топлива на АЗС.