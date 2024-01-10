В Курганской области к 2025 году намерены создать 5 тыс. рабочих мест по инвестпроектам

По данным губернатора Вадима Шумкова, за 4 года в регионе уже создали благодаря инвестпроектам более 10 тыс. рабочих мест

ТАСС, 10 января. До 5 тыс. новых рабочих мест создадут в Курганской области к 2025 году благодаря запланированным инвестиционным проектам. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вадим Шумков.

"К 2025 году мы видим плюс до 5 тыс. новых рабочих мест. Эти прогнозы сверстаны исходя из тех инвестиционных проектов, на которые мы выйдем", - сказал он.

Также Шумков уточнил, что за последние 4 года в регионе уже создали благодаря инвестпроектам более 10 тыс. рабочих мест.

"Безработица в регионе за последние 3,5 года упала почти в 6 раз - мы сейчас даже ниже среднероссийского уровня, хотя 4 года назад Курганская область была одним из антилидеров в этом направлении", - добавил собеседник агентства.

По данным пресс-службы губернатора, сейчас в области более 9 тыс. вакансий. Наибольшую потребность в кадрах испытывают предприятия обрабатывающей промышленности - у них более 3 тыс. вакансий. Также в регионе требуются медицинские и педагогические работники, сотрудники полиции, бухгалтеры, повара, швеи, трактористы, водители.