Российский рынок акций открылся ростом ведущих индексов

Индекс РТС вырос на 0,45%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует положительную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,09% до 3 158,35 пункта, индекс РТС - на 0,45%, до 1 111,05 пункта.

По данным торговой площадки на 10:15 мск, индекс Мосбиржи продолжал рост до 3 165,49 (+0,32%), индекс РТС - до 1 112,58 (+0,58%).

В то же время курс доллара снижался на 0,33% до 89,6 рубля, курс евро - на 0,3%, до 97,99 рубля. Курс юаня находился на уровне 12,456 рубля (-0,3%).