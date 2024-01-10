Прокуратура проверит завысившие цены на яйца торговые сети Запорожской области

Ведомство проведет проверку в торговых сетях "Илеар" и "Грошик"

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. В Запорожской области передали в прокуратуру данные о завышении цен на яйца в двух торговых сетях региона. При этом ранее торговые сети подписали соглашения об ограничении торговой наценки до 5%, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"На сегодняшний день в торговых сетях соблюдается торговая надбавка стоимости куриных яиц не выше 5% от закупочной цены. Однако зафиксированы и случаи превышения максимальной надбавки к цене. Материалы переданы в прокуратуру Запорожской области для дачи оценки с точки зрения действующего законодательства и применения мер прокурорского реагирования", - написал он в своем Telegram-канале.

В Министерстве по тарифам и ценовому регулированию Запорожской области ТАСС уточнили, что речь идет о двух торговых сетях, которые среди прочих в декабре подписали с властями региона меморандумы об ограничении наценки на куриное яйцо до 5%. "В прокуратуру переданы данные о торговых сетях "Илеар" и "Грошик", которые подписывали соглашение об ограничении розничной цены на яйца, но нарушили его", - сказал собеседник агентства.

О ситуации с ценами на яйца

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца подорожали на 15,07% относительно октября. Ситуация привлекла внимание различных ведомств. Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Одновременно принимаются и другие меры. 24 декабря Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц в количестве 306 тыс. штук. Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. шт.) состоялась 19 декабря. Вторая поставка была 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. шт.). Также яйца в Россию поставила Турция - 19,36 тонны (316,8 тыс. шт.) 3 января, еще столько же - 5 января.

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, ожидается после Нового года на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В сфере производства реализуется комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Наряду с этим некоторые российские ретейлеры приняли решение ограничить наценки на различные категории куриных яиц.