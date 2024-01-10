Отдых в Таиланде, ОАЭ и Египте во второй половине январе подешевел до 30%

Объем таких предложений ограничен, отметили в Ассоциации туроператоров России

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Цены на отдых в Таиланде, ОАЭ, Шри-Ланке, Египте и Турции во второй половине января 2024 года стали ниже примерно на 30% по сравнению с периодом новогодних праздников, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Отдых в Таиланде, ОАЭ, Шри-Ланке, Египте, Турции во второй половине января стал доступнее примерно на 30% по сравнению с высоким новогодним периодом. Отметим, что такое значительное снижение характерно лишь для некоторых дат вылета, когда спрос не оправдывает ожидания туроператоров", - говорится в сообщении.

Например, отдохнуть в Таиланде в течение девяти дней можно за 160-180 тыс. рублей на двоих вместо 250 тыс. рублей, в Египте - за 98 тыс. рублей вместо 130-150 тыс. рублей, в ОАЭ - за 100 тыс. рублей вместо 130 тыс. рублей, на Шри-Ланке - за 162 тыс. рублей вместо 230 тыс. рублей, рассказали в ассоциации.

При этом объем таких предложений ограничен. В частности, цены на турпоездки в Таиланд в январе в целом находятся на уровне 200-230 тыс. рублей на двоих, отметили в АТОР.