СМИ: Индонезия возобновляет проект строительства дамбы для спасения столицы от затопления

По информации Bloomberg, министр-координатор по вопросам экономики страны Аирлангга Хартарто представил план строительства стены 9 января

ТОКИО, 10 января. /ТАСС/. Власти Индонезии решили возобновить проект возведения "Великой морской стены", которая должна предотвратить погружение столицы страны Джакарты под воду. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра-координатора по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.

По данным агентства, чиновник 9 января представил план строительства стены. Он отметил, что проект должен быть завершен к 2040 году, стоимость первых двух фаз строительства составит не менее $10,5 млрд, но окончательные затраты еще не определены.

Как пишет Bloomberg, идея о возведении морской стены вокруг Джакарты обсуждалась властями страны более десяти лет. Предложение было недавно рассмотрено вновь в связи с угрозой затопления столицы в ближайшие десятилетия. По словам Хартарто, Джакарта опускается на 25 см в год, в то время как из-за наводнений, которые вызваны приливами, уровень воды поднимается на 200 см за аналогичный период.

Как отмечают эксперты, около трети территории столицы уйдет под воду к 2050 году, если не принять меры. По данным агентства, в этой связи власти Индонезии ограничили пользование подземными водами в районе Джакарты, а также планируют перенести столицу в новый город Нусантара, который, как ранее сообщалось, должен быть расположен на острове Калимантан.

Ранее СМИ сообщали, что в рамках проекта предполагалось укрепить уже существующие дамбы на участке берега острова Ява длиной в 30 км и построить 17 искусственных островов, а также в ходе дальнейших этапов возвести гигантские морские дамбы на западной и восточной сторонах гавани Джакарты.