В Новосибирской области на семь лет избрали регоператора ТКО

Им стало муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство"

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" (МУП "САХ"), временно исполнявшее функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области с февраля 2023 года, назначили постоянным оператором на семь лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

"Региональный оператор избран на постоянной основе на срок ближайших семи лет. На конкурс заявился единственный участник - МУП "САХ", и в соответствии с законом он стал победителем, потому что выполнил все условия конкурса", - приводит пресс-служба слова депутата заксобрания Дмитрия Козловского.

По словам депутата, в течение 2023 года, когда предприятие выполняло обязанности регоператора, в регионе не возникало проблем со своевременным вывозом мусора и оплатой труда перевозчиков. Конкурсный отбор провели строго в соответствии с требованиями и нормами, с учетом возможных вариантов и претендентов.

11 февраля 2023 года приняли решение лишить статуса регионального оператора по обращению с ТКО находящуюся в процедуре банкротства компанию "Экология - Новосибирск", соглашение с которой было заключено МинЖКХ региона в 2018 году. Временным регоператором было определено МУП "САХ". Основаниями для лишения статуса регионального оператора ООО "Экология - Новосибирск" стали непредоставление регоператором банковской гарантии для осуществления деятельности на 2023 год, а также нарушение схем потоков отходов.

Осенью 2023 года правительство региона подписало концессионные соглашения с МУП "САХ" на строительство двух комплексов по переработке твердых коммунальных отходов. В 2016 году соглашение о строительстве мусороперерабатывающих комплексов было заключено и с компанией "Экология - Новосибирск", в мае 2022 года МинЖКХ региона расторгло соглашение.

В середине января 2023 года в областной прокуратуре сообщили, что по деятельности "Экологии - Новосибирск" возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщали в прокуратуре региона, компания перечислила средства, предназначенные за оплату услуг по транспортировке мусора, аффилированному лицу. Ущерб оценивался в 30 млн рублей.