В Росконгрессе назвали госдолг США главной угрозой мировой экономике в 2024 году

Избыток долга был накоплен при низких ставках, а необходимость его рефинансировать возникла при высоких, которые сами по себе ограничивают экономическую активность и сокращают денежный поток

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Госдолг США будет главной угрозой для мировой экономики в 2024 году, поскольку при текущем соотношении его размера, темпов роста и динамики доходов бюджета расплатиться с ним невозможно. Об этом говорится в обзоре фонда Росконгресс "Ключевые события 2024: Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски".

"Госдолг США - главная угроза мировой экономике. Почти $34 трлн и $1 трлн в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему. При текущем соотношении госдолга США, темпов его роста и динамики доходов бюджета расплатиться математически невозможно. Избыток долга был накоплен при низких ставках, а необходимость его рефинансировать возникла при высоких, которые сами по себе ограничивают экономическую активность и сокращают денежный поток", - отмечается в обзоре.

Аналитики фонда также уточняют, что у властей США не будет возможности вновь запустить "печатный станок" в 2024 году для финансирования государственного долга, поскольку это приведет к очередному витку роста инфляции.

При этом ключевым политическим риском в 2024 году в Росконгрессе считают выборы в США, негативным сценарием которых может быть непризнание их итогов.

"Вероятны общественные волнения с возможностью перехода ситуации в горячее гражданское противостояние. Демократы способны пойти на саботаж политического процесса с длительным негативным эффектом для реальной экономики. Демократическая партия имеет высокие шансы на победу. В ее парадигме возможен дальнейший отказ от свободного рынка: цены на товары и услуги в США постараются отрегулировать во благо "незащищенных" слоев населения", - говорится в обзоре.

Также аналитики фонда выделяют ожидаемое начало смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, что положительно скажется на реальной экономике и финансовых рынках США, и даст сигнал крупнейшим мировым регуляторам на копирование подобной политики.