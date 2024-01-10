Цена зимнего дизеля на бирже упала почти на 6%

Она составляет 60,243 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Стоимость зимнего дизельного топлива в европейской части России уменьшилась по итогам торгов в среду почти на 6%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена зимнего дизеля снизилась на 5,77%, до 60,243 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля уменьшилась на 2,03%, до 50,174 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 1,34%, до 51,228 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,06% - до 39,361 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 0,26%, до 42,464 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) уменьшилась на 3%, до 77,852 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 3,28%, до 12,901 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 6,62%, до 23,841 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, цена этого вида топлива выросла на 2,41% - до 19,138 тыс. рублей за тонну.