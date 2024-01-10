Испанская Windar Renovables вышла из СП с "Северсталью" по производству башен для ВЭУ

Доля "Северстали" в СП составляет 49%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Компания Windar Renovables S. L. вышла из совместного предприятия (СП) с горно-металлургической компанией "Северсталь" - "Виндарсеверсталь" - производителя башен для ветроэнергетических установок (ВЭУ), следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно данным реестра, принадлежавшей Windar Renovables долей в "Виндарсеверстали" (51%) теперь владеет компания "Новые решения и технологии". Доля "Северстали" в СП составляет 49%. Соответствующие изменения в реестр были внесены 29 декабря 2023 года.

ТАСС направил запрос в "Северсталь".

О проекте

Предприятие "Виндарсеверсталь" (ранее "Башни ВРС") было создано в 2018 году в Таганроге как трехстороннее СП Windar Renovables, "Северстали" и "Роснано". Позднее "Северсталь" выкупила 24,5% у "Роснано" и увеличила долю в СП до 49%.