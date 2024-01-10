В Бурятии зафиксировали максимальную урожайность зерновых культур и овощей

Глава республики Алексей Цыденов уточнил, что по зерновым культурам урожайность составила 20,7 ц/га, по картофелю - 150,0 ц/га, по овощам открытого грунта - 314,1 ц/га

УЛАН-УДЭ, 10 января. /ТАСС/. Аграрии Бурятии в 2023 году добились максимальной урожайности овощей и зерновых культур. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

"Росстат подвел итоги по растениеводству за 2023 год. У нас три исторических рекорда по урожайности: по зерновым культурам - 20,7 ц/га, по картофелю - 150,0 ц/га, урожайность овощей открытого грунта - 314,1 ц/га", - написал Цыденов.

Он добавил, что Бурятия занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и седьмое - в России по темпам роста производства мяса. "У нас реализуются различные программы по поддержке и развитию сельского хозяйства. Но, в первую очередь, спасибо нашим труженикам села, фермерам, сельхозпроизводителям за труд и за стремление к результату", - отметил Цыденов.

По данным Минсельхозпрода Бурятии, по сравнению с 2022 годом урожай картофеля в регионе вырос почти на 20%. Валовой сбор картофеля с площади 1,52 тыс. га составил 32,1 тыс. тонн - выше уровня 2022 года на 4,9 тыс. тонн. Овощные культуры убраны с площади 562,1 га. Валовой сбор составил 17,4 тыс. тонн, рост по сравнению с 2022 годом - на 3,3 тыс. тонн.

Ранее в правительстве Бурятии сообщили, что в 2023 году на поддержку производства продукции АПК направлено более 980 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - около 519,7 млн рублей.