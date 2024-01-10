В ЛНР центр занятости в 2023 году трудоустроил почти 90% желающих работать

Директор учреждения Андрей Дмитриенко рассказал, что такие специальности как бухгалтер, врач, воспитатель, педагог, преподаватель, психолог, экономист и юрисконсульт наиболее востребованы в регионе

ЛУГАНСК, 10 января. /ТАСС/. Региональный центр занятости в Луганской Народной Республике за 2023 год трудоустроил почти 90% жителей ЛНР, обратившихся в организацию для поиска работы в регионе. Об этом ТАСС сообщил директор учреждения Андрей Дмитриенко.

"При содействии территориальных отделений Республиканского центра занятости Луганской Народной Республики трудоустроено 12 692 гражданина, обратившихся за содействием в поиске работы, уровень трудоустройства составил свыше 87% от общего количества обратившихся за содействием в поиске работы. В 2022 году уровень трудоустройства составил 56,4%", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. Дмитриенко рассказал, что такие специальности как бухгалтер, врачи разных направлений, воспитатель, педагог, преподаватель, психолог, экономист и юрисконсульт наиболее востребованы работодателями региона.

По словам Дмитриенко, в 2023 году для поиска работы в организацию обращались жители других субъектов РФ, в том числе из Донецкой Народной Республики, Херсонской области и Республики Крым. "Специальности и профессии, на которые граждане трудоустроены: водитель автомобиля, повар, учитель информатики, юрисконсульт, продавец непродовольственных товаров, охранник, пробоотборщик, ветеринарный фельдшер, сторож", - сообщил он.

Дмитриенко также отметил, что в базе работодателей организации есть представители других субъектов РФ - сейчас их восемь. "Работодателями из других регионов РФ заявлены электрики, кровельщики, маляры, штукатуры, слесари-сантехники, водители, мастера аварийно-ремонтных бригад, механики, электрогазосварщики, каменщики, огнеупорщики и ряд других", - рассказал он, подчеркнув, что в первую очередь организация "старается направлять соискателей" на вакансии, поступившие от работодателей ЛНР.