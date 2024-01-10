ДОМ.РФ впервые получил ESG-рейтинг

Это соответствует очень высокому уровню соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений, сообщили в пресс-службе госкомпании

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ДОМ.РФ рейтинг ESG-II (a). Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ДОМ.РФ рейтинг ESG-II (a), что соответствует очень высокому уровню соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений", - говорится в сообщении.

Анализ проводился на основании консолидированной информации по группе ДОМ.РФ. "Эксперт РА" установил стабильный прогноз по рейтингу, что предполагает высокую вероятность его сохранения на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

В 2023 году институт развития выделил 2,6 млрд рублей на субсидирование ставки проектного финансирования для застройщиков в 39 регионах с низким уровнем предложения, включая дополнительную субсидию на строительство и энергоэффективных, и "зеленых" домов. В 2023 году группой ДОМ.РФ было размещено ESG-облигаций на общую сумму 80 млрд рублей или более половины всех ESG-облигаций, размещенных в России.