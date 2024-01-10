Суммарный объем торгов на Мосбирже в 2023 году вырос на 18%

Он составил 1,3 квадрлн рублей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Суммарный объем торгов на Московской бирже за 2023 год составил 1,3 квадрлн рублей, что на 18% больше аналогичного показателя годом ранее. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Общий объем торгов на рынках биржи в декабре 2023 года составил 139,6 трлн рублей, что примерно на 48% больше показателя в декабре 2022 года.

Объем торгов на фондовом рынке в декабре 2023 года вырос на 16% и составил 4,893 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 2,6 раза и составил 2,094 трлн рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями в декабре снизился на 18% и составил 2,8 трлн рублей. В декабре на фондовом рынке Московской биржи размещено 113 облигационных займов на общую сумму 3,289 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,712 трлн рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос по сравнению с декабрем 2022 года в два раза и составил 8,808 трлн рублей.

Валютный и денежный рынки

Объем торгов на валютном рынке в декабре вырос в 1,8 раз и составил 38,659 трлн рублей. Объем торгов инструментами спот достиг 11,621 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов составил 27,038 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,84 трлн рублей.

Объем торгов на денежном рынке вырос в 1,3 раза и составил 85,433 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 36,653 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 26,088 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) в декабре 2023 года вырос в три раза и составил 57,3 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 56,6 млрд рублей (9,8 т), серебром - 0,7 млрд рублей (9,8 т).