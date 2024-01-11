Россияне в новогодние праздники делали покупки с доставкой почти в 1,5 раза чаще

Средний чек онлайн-заказа в январские каникулы при этом оказался выше, чем в офлайне, около 5 тыс. рублей против 2,6 тыс. рублей соответственно, говорится в исследовании банка "Русский стандарт"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россияне в минувшие новогодние праздники - с 1 по 8 января 2024 года - почти 1,5 раза чаще делали заказы с доставкой, чем за аналогичный период прошлого года. Такие результаты показало исследование банка "Русский стандарт", основанное на данных собственной эквайринговой сети (пятая по размеру в РФ), имеющееся у ТАСС.

"В минувшие новогодние праздники, на которые во многих российских регионах выпали сильные морозы, спрос на услуги курьеров заметно вырос. Согласно статистике банка, число покупок с доставкой в офлайне выросло на 49% относительно 1-8 января 2023 года, а онлайне - на 43% соответственно", - отмечается в исследовании.

В целом общее количество платежей за заказы с доставкой с 1 по 8 января 2024 года увеличилось на 48% относительно аналогичного периода 2023 года, уточнили в "Русском стандарте".

Средний чек онлайн-заказа с доставкой, по данным банка, в январские каникулы оказался заметно выше, чем в офлайне, - 4 984 рублей против 2 625 рублей соответственно.

В рамках исследования эксперты изучили количество, сумму, средние чеки онлайн- и офлайн-платежей в категории "курьерская доставка" 1-8 января 2024 года, а также 1-8 января 2023 года.