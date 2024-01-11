Столица в пятый раз заняла первое место в индексе "IQ городов", набрав максимальные 120 баллов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Международные и российские премии в сфере технологий получили 25 московских проектов в 2023 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"25 московских проектов в сфере технологий получили в 2023 году международные и российские премии. Москва развивает экосистему электронных сервисов уже 12 лет. Сегодня столица - один из мировых лидеров в этой сфере", - написал он.

Собянин напомнил, что в прошлом году Москва в четвертый раз возглавила национальный рейтинг по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Кроме того, столица в пятый раз заняла первое место в индексе "IQ городов", набрав максимальные 120 баллов.

"Зарубежные эксперты отметили 5 московских проектов. Также мы получили Всемирную премию инноваций за развитие технологий и цифровой экосистемы города", - добавил мэр.