Путин отметил, что результаты программ развития Дальнего Востока стали заметны

Президент России заявил, что это произошло прежде всего благодаря бизнесу

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что результаты реализации программ развития Дальнего Востока стали заметны, в том числе благодаря местным предпринимателям.

"Я вспоминаю начало вот этих программ [развития Дальнего Востока] и помню, как настроение было кислое такое. Мы говорили, говорили, сейчас будем делать то, сделаем это, там, судостроение будем развивать, это, это. Но все имеет такую инерцию, так было тяжело первые шаги делать, и люди ждали, а вроде как и ничего не происходит. Все-таки движение стало заметным на Дальнем Востоке", - сказал президент в ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске.

Путин отметил, что это стало возможно прежде всего благодаря бизнесу, который работает в дальневосточных регионах страны.