Путин считает возможным предоставить статус ТОР приграничным логистическим центрам

Президент России отметил, что, несмотря на принцип "лишний километр - лишние деньги", транспортные компании вполне могут наращивать обороты за счет предоставления более качественных, комплексных и оперативных услуг

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что статус территории опережающего развития (ТОР) может быть придан мультимодальным складским комплексам, прилегающим к автомобильным международным пунктам пропуска. С соответствующией просьбой к президенту обратились дальневосточные предприниматели на встрече.

"Это возможно. Понятно, это потребует дополнительных решений со стороны правительства, со стороны Минфина. Договоримся", - отреагировал Путин на предложение. "Надо посмотреть, где что первоочередным является, наиболее перспективным. Ну, почему нет? У нас же, в принципе, набор понятен, что и как можно, какие инструменты использовать, какие льготы в ТОРах. Они же все прописаны. Ну, вместе с губернатором подумаем, поговорим с правительством. Это правильно, я согласен полностью. И по пункту пропуска надо решать, и по логистическим центрам", - добавил президент.

При этом глава государства согласился с предпринимательским сообществом, что логистика нужна. Он отметил, что, несмотря на принцип "лишний километр - лишние деньги", транспортные компании вполне могут наращивать обороты за счет предоставления более качественных, комплексных и оперативных услуг. "Конечно, будем помогать, я полностью согласен с вами", - заверил президент.