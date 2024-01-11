Путин заявил, что нужно увеличить число логистических пунктов пропуска на границе с КНР

Президент России также отметил, что для этого необходимо составить список подходящих территорий

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил за расширение сети логистических пунктов пропуска на границе с Китаем, что удешевит доставку товаров отечественных производителей.

На встрече главы государства с предпринимателями Дальневосточного федерального округа один из бизнесменов пожаловался на дорогую логистику при доставке товаров в Китай. По его словам, таким образом теряется конкурентное преимущество на китайском рынке. Чтобы исправить ситуацию, он предложил увеличить количество логистических пунктов пропуска на границе.

"Что касается логистики, то, безусловно, это точно надо делать. Зачем везти куда-то в Приморский край или в Благовещенск? Ну конечно, надо сделать", - поддержал идею Путин. Он пообещал, что на сегодняшней встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым обсудит этот вопрос.

По мнению президента, "точно совершенно надо" решить имеющуюся логистическую проблему. "Тем более что у вас есть конкурентные преимущества по сравнению с нашими партнерами в том же Китае. Уверен, что люди там умные, будут брать, если продукт хорошего качества, да еще и дешевле получается. Если из-за логистики наценка возникает, ее надо убирать", - обратился глава государства к предпринимателям.

Путин также считает возможным составить список территорий для использования в качестве логистических пунктов пропуска. "Надо поговорить по поводу того, чтобы территории, которые можно было бы использовать для расширения логистических пунктов пропуска, реестр можно сделать и соответствующим образом развивать", - отметил президент.