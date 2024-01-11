Путин предложил включить объекты общепита в программу развития внутреннего туризма

Этот вопрос проработают в правительстве, пообещал президент РФ

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Кафе и рестораны нужно включить в программу развития внутреннего туризма, этот вопрос будет проработан в правительстве, пообещал президент РФ Владимир Путин.

Один из участников встречи глав государства с предпринимателями Дальневосточного федерального округа выступил с предложением включить объекты общепита в программу развития туризма. Президент, выслушав его, заметил: "Программа развития внутреннего туризма, поддержки строительства гостиниц, особенно трех-четырех звезд, работает и результаты дает". "Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно [их] туда пристегнуть", - добавил он, подчеркнув, что кафе и рестораны - это значимая часть туристической инфраструктуры.

"Мы проработаем обязательно [этот вопрос]. В правительстве я попрошу коллег пометить это, и с правительством проработаем", - пообещал президент. "Считаю, что вполне можно и нужно это сделать, нужно поддержать [такую инициативу], особенно на Дальнем Востоке, конечно", - сказал Путин. "Обязательно проработаем. <...> Будем работать и сделаем это", - подытожил президент.

Собеседник главы государства в свою очередь рассказал, что при помощи механизма территории опережающего развития его семья занимается проектом по строительству гостиниц на территории горнолыжного курорта "Горный воздух". Президент поинтересовался, сколько стоят номера в гостиницах, на какое время приходится пик туристического сезона с максимальной загрузкой. "Вот сейчас как раз [наблюдается пик], когда горнолыжный сезон. Но стремимся, <...> чтобы круглогодично это все у нас работало. Очень надеемся, что будут сглаженные пики", - ответил предприниматель. "Да-да, понятно", - кивнул Путин.