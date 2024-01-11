На Кубани запустили производство обрабатывающих центров при поддержке ФРП

Инвестиции в создание нового производства превысили 627 млн рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) благодаря займу Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга) запустил в Краснодаре производство новых моделей высокотехнологичных пятиосевых обрабатывающих центров - оборудования для высокоточной обработки металлических заготовок. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) запустил в Краснодаре производство новых моделей высокотехнологичных пятиосевых обрабатывающих центров, не имеющих аналогов в России и не уступающих импортным аналогам. Проведенная модернизация производственных мощностей предприятия позволит удвоить выпуск обрабатывающих центров", - говорится в сообщении.

Инвестиции в создание нового производства превысили 627 млн рублей, из которых 500 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа. Благодаря модернизации объем производства пятиосевых обрабатывающих центров с числовым программным управлением возрастет в два раза - до 20 единиц в год. Производственный цикл по некоторым моделям станков достигает 12 месяцев и зависит от сложности и технических характеристик. Южный завод тяжелого станкостроения планирует занять до 50% отечественного рынка пятиосевых обрабатывающих центров и до 7% российского рынка станков в целом.

По данным пресс-службы, в декабре 2023 года ФРП профинансировал второй проект "Южного завода тяжелого станкостроения" по дополнительному расширению производства высокоточных пятиосевых портальных и вертикальных обрабатывающих центров с числовым программным управлением. После реализации этого проекта объем производства возрастет еще на 50% - до 30 станков в год. Общая стоимость проекта составит 518 млн рублей, из которых 400 млн рублей предоставлены ФРП.

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.