ФПК перевезла в новогодний период по железным дорогам почти 4,3 млн пассажиров

Пиковой датой выезда стало 29 декабря, тогда поездки совершили свыше 490 тыс. пассажиров

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки пассажиров с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года выросли на 7% по сравнению с таким же периодом годом ранее и достигли почти 4,3 млн человек. Об этом Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила в Telegram-канале.

"С 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Федеральная пассажирская компания перевезла почти 4,3 млн пассажиров (на 7% больше, чем в 2023 году)", - говорится в сообщении.

Пиковой датой выезда стало 29 декабря, тогда поездки совершили свыше 490 тыс. пассажиров. При этом в воскресенье, 31 декабря, в путешествие отправились порядка 220 тыс. человек.

Всего в новогодние каникулы перевозки пассажиров обеспечивали более 6,1 тыс. регулярных и дополнительных поездов ФПК, что на 7% больше, чем годом ранее.

Наибольшей популярностью пользовались маршруты, связывающие Москву с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Ярославлем, Брянском, Казанью и другими городами. Пассажиры активно выбирали для поездок двухэтажные (+14% к 2023 году) и скоростные (+1,2%) поезда, говорится в сообщении.

"Существенный рост количества пассажиров зафиксирован в Московском транспортном узле, где было отправлено порядка 1 млн пассажиров (+8%), и в Санкт-Петербургском транспортном узле, где количество отправленных пассажиров составило более 300 тыс. (+12%)", - отмечается в сообщении ФПК.