Индия отложила строительство новых хранилищ стратегических запасов нефти

Причиной такого решения являются текущая волатильность рынка и перспективы дальнейшего снижения цен на нефть марки Brent, пишет Business Standard

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 января. /ТАСС/. Правительство Индии отложило выполнение плана стоимостью 50 млрд рупий ($600 млн) по строительству новых подземных хранилищ стратегических запасов нефти.

Как сообщает газета Business Standard, власти республики приняли решение отказаться от увеличения стратегических запасов нефти в ближайшее время из-за текущей волатильности рынка и перспективы дальнейшего снижения цен на нефть марки Brent. При этом Нью-Дели стремится снизить бюджетный дефицит до 5,9% ВВП в 2023-2024 финансовом году по сравнению с 6,4% годом ранее.

Вместимость действующих хранилищ нефти в Индии составляет 39 млн баррелей. Этого достаточно, чтобы обеспечить промышленность страны нефтью в случае чрезвычайной ситуации только на восемь дней. Хранилища были полностью заполнены в 2020 году, когда цены на нефть Brent рухнули, но с тех пор около трети этого объема было передано нефтеперерабатывающим компаниям.

В 2023 году правительство Индии рассматривало возможность пополнить стратегические запасы нефти после их сокращения и импортировать для этого в ближайшее время около 9,2 млн баррелей нефти. В связи с этим был разработан план строительства новых хранилищ стратегических запасов углеводородного сырья объемом до около 40 млн баррелей, что позволит в случае необходимости обеспечивать экономику в течение от 70 до 90 дней.