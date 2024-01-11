ВЭБ.РФ выделит на подготовку территории для кампуса в Самаре 1,5 млрд рублей

Министр экономического развития и инвестиций области Дмитрий Богданов отметил, что на площади кампуса создадут, в частности, общественное пространство и жилой сектор

ТАСС, 11 января. Госкорпорация развития ВЭБ.РФ направит 1,5 млрд рублей на проектирование и подготовку строительства международного межвузовского кампуса в Самаре. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

"Госкорпорация развития ВЭБ.РФ выделит бридж-кредит на проектирование и подготовку строительства международного межвузовского кампуса в Самаре. Решение о выделении 1,5 млрд рублей принял кредитный комитет ВЭБ.РФ в конце декабря", - говорится в сообщении.

Проект межвузовского кампуса в Самаре был отобран на софинансирование из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Студенческий кампус создается в рамках концессионного соглашения с ООО "ПроКампус №1" (входит в группу компаний "ПроШкола", ВЭБ.РФ). Стоимость создания кампуса - 39,9 млрд рублей.

"Использование инструментов ГЧП - один из эффективных способов решения приоритетных государственных задач в социальной сфере. Самарская область - один из регионов-лидеров по применению механизмов ГЧП, а экспертиза и компетенции ВЭБ.РФ позволяют структурировать такие проекты, привлекая в них инвесторов и банки-партнеры. Будем готовы масштабировать полученный опыт при реализации аналогичных проектов в городах - участниках программы", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя - члена правления ВЭБ.РФ Олега Говоруна.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что на территории кампуса будут созданы не только учебно-образовательные корпуса, но и общественное пространство, жилой сектор, культурные и спортивные объекты, выставочные зоны и другое. "Кампус, безусловно, повысит конкурентоспособность Самарской области в борьбе за кадры, за самых креативных специалистов, готовых создавать опережающие технологии в самых передовых отраслях", - приводятся слова Богданова в сообщении.

На стадии строительства и оснащения объекта рассматривается возможность финансирования проекта в рамках синдиката с участием банков-партнеров. "ВЭБ.РФ планирует выступить организатором синдиката банков и рассмотреть возможность применения Фабрики проектного финансирования. Эксплуатация кампуса и возмещение инвестиций рассчитаны на 20 лет", - говорится в сообщении.

Студенческий кампус создается для пяти самарских вузов, он объединит в одном пространстве учебные помещения и лаборатории в области двигателестроения, беспилотных технологий, медицинских технологий, производственно-испытательный комплекс для малых космических аппаратов. Общая площадь кампуса составляет не менее 143 тыс. квадратных метров, он рассчитан для проживания не менее 5 тыс. студентов.