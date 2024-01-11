Акции "Северстали" на Мосбирже росли более чем на 5,7%

Котировки пошли вверх после того, как глава компании Александр Шевелев сообщил, что совет директоров на ближайшем заседании рассмотрит возможность выплаты дивидендов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Стоимость акций горно-металлургической компании "Северсталь" в ходе основной сессии торгов на Московской бирже росла более чем на 5,7%, свидетельствуют данные торгов.

Котировки пошли вверх после того, как генеральный директор компании Александр Шевелев сообщил, что совет директоров на ближайшем заседании рассмотрит возможность выплаты дивидендов в 2024 году.

По данным на 13:03 мск, стоимость акций компании росла на 5,72%, до 1 525,8 рубля за бумагу. К 13:21 мск акции "Северстали" замедлили рост и торговались на уровне 1 510,2 рубля за бумагу (+4,66%).

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.



