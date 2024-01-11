Свердловским муниципалитетам выделят дополнительно более 2 млрд рублей

Средства предназначены для строительства и ремонта дорог, сообщили в департаменте информационной политики региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей на строительство и ремонт дорог получат дополнительно в 2024 году 15 муниципалитетов Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Евгений Куйвашев поручил направить муниципалитетам Свердловской области 2,2 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. Для исполнения этого поручения 11 января правительство региона приняло соответствующее постановление", - говорится в сообщении с уточнением, что средства получат 15 муниципалитетов.

В частности, в городе Верхотурье проведут ремонт моста через реку Тура в селе Меркушино, о котором просили монахини Ново-Тихвинского женского монастыря. "Верхотурье имеет высокий туристический потенциал, и Меркушино является одним из центров притяжения гостей", - отметили в департаменте.

Кроме того, Серовскому городскому округу направляется 377,9 млн рублей, на которые планируется привести в порядок дорожную инфраструктуру вблизи новой школы. В Артемовском городском округе благодаря дополнительному финансированию будет продолжен ремонт моста через реку Реж в деревне Бучино. В Белоярском городском округе планируется отремонтировать улицы села Кочневское. Горноуральскому городскому округу выделены средства на ремонт Исинского тракта и моста через реку Ис.

Финансирование также получат города Алапаевск, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Каменск-Уральский, Качканар, Первоуральск, Новоуральск, Березовский, Красноуфимский и Сысертский городские округа. Средства позволят привести в нормативное состояние улично-дорожную инфраструктуру.